Глава Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце заявив, що депутату Олександру Нестеровському з допомогою Росії вдалося втекти до Придністров'я. Про це пише 24 Канал із посиланням на NewsMaker.

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Він прибув до російського посольства

За його словами, є підтверджена інформація, що Росія допомогла Олександру Нестеровському уникнути взяття під варту.

Ці дії – частина механізму гібридної агресії проти Молдови, про який спецслужба неодноразово попереджала,

– наголосив Мустяце.

За інформацією СІБ, Нестеровський за день до оголошення йому вироку прибув до російського посольства в Кишиневі. Після цього депутата перевезли в Придністров'я на автомобілі з дипломатичними номерами російського посольства.

На момент винесення вироку він вже перебував на території Придністров'я.