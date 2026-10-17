"Боится таких заявлений": главнокомандующий силами НАТО с белорусскими корнями пригрозил Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь развернул показательную военную истерию и приказал армии готовиться к худшим сценариям. Однако за этим скрывается страх перед заявлением генерала НАТО, корни семьи которого, по иронии судьбы, происходят именно из Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что диктатор чрезвычайно боится военного ответа, который неизбежно последует в случае новых провокаций.

Почему испугался Лукашенко?

Недавно самопровозглашенный глава Беларуси провел совещание по итогам проверки боевой готовности внутренних войск МВД и в очередной раз призвал силовиков готовиться к "неблагоприятным сценариям".

По словам оппозиционера, постоянная военная риторика и непрерывные учения свидетельствуют о глубокой неуверенности режима. Лукашенко пытается выставить себя опытным стратегом, но на самом деле паникует из-за возможного участия белорусской армии в конфликте.

Ключевой причиной новой волны страха в Минске стало недавнее заявление представителя командования НАТО Алексуса Гринкевича на Варшавской конференции по безопасности.

Интересно! Гринкевич – потомок белорусских мигрантов из Минска, которые бежали от нищеты в Российской империи и в поисках лучшей жизни прибыли в США еще в 1899 году. Он принял командование EUCOM 1 июля 2025 года, 4 июля официально стал Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.

Латушко обратил внимание на то, что Гринкевич прямо назвал законные военные цели на случай активации статьи 5 Вашингтонского договора. В этот список вошли объекты в России и Беларуси, которые будут использоваться для агрессии.

Если будут предприняты агрессивные действия в отношении одного из государств НАТО, сработает статья 5 Вашингтонского договора. НАТО нанесет удары с использованием дронов и роботов по воинским частям в Калининградской и Ленинградской областях, а также по военным объектам на территории Беларуси,

– так изложил суть стратегии белорусский оппозиционер.

Латушко добавил, что в любом случае ответственность за создание военной угрозы над Беларусью лежит исключительно на режиме самопровозглашенного президента. Многолетняя сдача суверенитета в пользу Москвы привела к полной зависимости Минска от Кремля.

Лукашенко отреагировал на заявление Гринкевича: смотрите видео