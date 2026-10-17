Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что диктатор чрезвычайно боится военного ответа, который неизбежно последует в случае новых провокаций.

Почему испугался Лукашенко?

Недавно самопровозглашенный глава Беларуси провел совещание по итогам проверки боевой готовности внутренних войск МВД и в очередной раз призвал силовиков готовиться к "неблагоприятным сценариям".

По словам оппозиционера, постоянная военная риторика и непрерывные учения свидетельствуют о глубокой неуверенности режима. Лукашенко пытается выставить себя опытным стратегом, но на самом деле паникует из-за возможного участия белорусской армии в конфликте.

Ключевой причиной новой волны страха в Минске стало недавнее заявление представителя командования НАТО Алексуса Гринкевича на Варшавской конференции по безопасности.

Интересно! Гринкевич – потомок белорусских мигрантов из Минска, которые бежали от нищеты в Российской империи и в поисках лучшей жизни прибыли в США еще в 1899 году. Он принял командование EUCOM 1 июля 2025 года, 4 июля официально стал Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.

Латушко обратил внимание на то, что Гринкевич прямо назвал законные военные цели на случай активации статьи 5 Вашингтонского договора. В этот список вошли объекты в России и Беларуси, которые будут использоваться для агрессии.

Если будут предприняты агрессивные действия в отношении одного из государств НАТО, сработает статья 5 Вашингтонского договора. НАТО нанесет удары с использованием дронов и роботов по воинским частям в Калининградской и Ленинградской областях, а также по военным объектам на территории Беларуси,

– так изложил суть стратегии белорусский оппозиционер.

Латушко добавил, что в любом случае ответственность за создание военной угрозы над Беларусью лежит исключительно на режиме самопровозглашенного президента. Многолетняя сдача суверенитета в пользу Москвы привела к полной зависимости Минска от Кремля.

Лукашенко отреагировал на заявление Гринкевича: смотрите видео