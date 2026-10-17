Про це 24 Каналу розповів Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зазначивши, що диктатор надзвичайно боїться військової відповіді, яка неминуче прилетить у разі нових провокацій.

Чого налякався Лукашенко?

Нещодавно самопроголошений очільник Білорусі провів нараду за підсумками перевірки бойової готовності внутрішніх військ МВС та вкотре закликав силовиків готуватися до "несприятливих сценаріїв".

За словами опозиціонера, постійна військова риторика та перманентні навчання свідчать про глибоку невпевненість режиму. Лукашенко намагається зобразити із себе досвідченого стратега, але насправді панікує через можливу участь білоруської армії у конфлікті.

Ключовою причиною нової хвилі страху в Мінську стала недавня заява представника командування НАТО Алексуса Гринкевича на Варшавській безпековій конференції.

Цікаво! Гринкевич є нащадком білоруських мігрантів з Мінська, які тікали від злиднів у Російській імперії та в пошуках кращого життя прибули до США ще в 1899 році. Він прийняв командування EUCOM 1 липня 2025 року, 4 липня офіційно став Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі.

Латушко звернув увагу на те, що Гринкевич прямо назвав законні військові цілі на випадок активації статті 5 Вашингтонського договору. До цього списку увійшли об'єкти в Росії та Білорусі, які використовуватимуться для агресії.

Якщо будуть здійснені агресивні дії щодо однієї з держав НАТО, спрацює стаття 5 Вашингтонського договору. НАТО завдасть ударів із використанням дронів і роботів по військових частинах у Калінінградській, Ленінградській областях, а також по військових об'єктах на території Білорусі,

– переповів суть стратегії білоруський опозиціонер.

Латушко додав, що в будь-якому випадку відповідальність за створення військової загрози над Білоруссю лежить виключно на режимі самопроголошеного президента. Багаторічна здача суверенітету на користь Москви призвела до повної залежності Мінська від Кремля.

Лукашенко щлякався заяви Гринкевича: дивіться відео