Посочувствовал, но помощи не пообещал: Путин наконец отреагировал на гибель Хаменеи

Владимир Путин после молчания отреагировал на гибель иранского аятоллы Али Хаменеи. Российский диктатор назвал это "циничным убийством".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Что сказал Путин о смерти Хаменеи?

Владимир Путин имел разговор с Масудом Пезешкианом. Российский диктатор выразил соболезнования иранскому президенту в связи с гибелью верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи.

Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права,

– пишут российские СМИ.

Путин также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, который сделал огромный вклад в развитие отношений между двумя странами". Российский лидер также передал "слова искреннего сочувствия" и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительства и всего народа Ирана.

Интересно, что в сети вспомнили комментарий Путина журналисту с лета 2025 года, когда российского диктатора спросили о возможной ликвидации Хаменеи на фоне 12-дневной войны США и Ирана. Путин ответил: "Я даже обсуждать такую возможность не желаю и не хочу".

Но уже почти через год главе Кремля все же пришлось высказываться по этому поводу, но после гибели своего союзника.

Что известно о гибели верховного лидера Ирана?