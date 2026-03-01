С Хаменеи вместе погибли 4 члена его семьи: кто именно
- В результате американо-израильской операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и четверо членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и невестка.
- Операция привела к значительным потерям среди высшего руководства Ирана и может повлиять на внутриполитическую ситуацию и внешнюю политику страны.
В результате американо-израильской операции 28 февраля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним также подтверждена смерть еще 4 членов его семьи.
Об этом сообщило иранское агентство Fars.
Кто из членов семьи Хаменеи погиб вместе с ним?
Среди погибших, по данным источников, – дочь, зять и внук зять и внук аятоллы Хаменеи. Собеседники агентства отметили, что предыдущие сообщения о гибели этих членов семьи подтвердились.
Также стало известно, что одна из невестки Хаменеи погибла в результате ударов рано утром в субботу, 28 февраля, во время ракетного обстрела.
Эти события разворачиваются на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, которая, по сообщениям, повлекла значительные потери среди высшего руководства страны и родственников верховного лидера.
Сообщения о гибели родственников и высокопоставленных чиновников, связанных с аятоллой Хаменеи, свидетельствуют о результативности ударов по стратегическим целям в Тегеране и могут повлиять на внутриполитическую ситуацию и внешнюю политику Ирана в ближайшее время.
Как Тегеран подтвердил гибель Хаменеи?
Поздно ночью 1 марта иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции Израиля и США. В Иране из-за этого объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.
Корпус стражей исламской революции Ирана угрожает начать "самую интенсивную наступательную операцию в своей истории" после убийства Хаменеи. В то же время правительство Ирана предупреждает, что "это большое тяжкое преступление" не останется безнаказанным.
На заявления от иранской стороны оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп. Он предостерег Иран от дальнейшей наступательной операции словами "лучше бы они этого не делали".