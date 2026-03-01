С Хаменеи вместе погибли 4 члена его семьи: кто именно

В результате американо-израильской операции 28 февраля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним также подтверждена смерть еще 4 членов его семьи.

Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Кто из членов семьи Хаменеи погиб вместе с ним?

Среди погибших, по данным источников, – дочь, зять и внук зять и внук аятоллы Хаменеи. Собеседники агентства отметили, что предыдущие сообщения о гибели этих членов семьи подтвердились.

Также стало известно, что одна из невестки Хаменеи погибла в результате ударов рано утром в субботу, 28 февраля, во время ракетного обстрела.

Эти события разворачиваются на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, которая, по сообщениям, повлекла значительные потери среди высшего руководства страны и родственников верховного лидера.

Сообщения о гибели родственников и высокопоставленных чиновников, связанных с аятоллой Хаменеи, свидетельствуют о результативности ударов по стратегическим целям в Тегеране и могут повлиять на внутриполитическую ситуацию и внешнюю политику Ирана в ближайшее время.

Как Тегеран подтвердил гибель Хаменеи?