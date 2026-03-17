Израиль объявил об убийстве правой руки Хаменеи – Али Лариджани: что о нём известно
- Израиль заявил о ликвидации Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, и командира "Басидж" Голамреза Сулеймани во время авиаудара по Тегерану.
- Иран официально не подтвердил и не опроверг эту информацию, зато на странице Лариджани в X опубликовано сообщение о похоронах воинов ВМС.
Что известно о якобы ликвидации иранского чиновника?
Министр обороны Израиля Израэль Кац подтвердил, что секретарь Али Лариджани Высшего совета национальной безопасности Ирана погиб во время авиаудара по Тегерану в ночь на 16 марта. Удар был перенесен на последнюю минуту, а Лариджани находился в одной из своих квартир вместе с сыном. Одновременно в результате "точечного удара" был ликвидирован Голамрез Сулеймани, командующего добровольческого военизированного формирования "Басидж".
Пока Иран официально не подтвердил и не опроверг информацию о гибели Лариджани, а на его странице в X появилось сообщение о похоронах воинов ВМС Ирана, где он выразил соболезнования родственникам погибших.
Что известно о секретаре Совета безопасности Ирана?
После смерти аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани вновь стал одной из ключевых фигур иранского режима, отвечая за переговоры по ядерной программе, региональную политику и внутреннюю безопасность.
Он происходит из влиятельной религиозной семьи, был одним из первых членов Корпуса стражей Исламской революции и главным переговорщиком Ирана по ядерной программе.
Лариджани также возглавлял государственную телерадиокомпанию и имел репутацию прагматичного политика, который пытался вести диалог с Западом.
Кого удалось ликвидировать во время операции США и Израиля?
1 марта Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи, который погиб в результате операции Израиля и США. Иран объявил 40-дневный траур.
Израиль ликвидировал главу политической фракции "Хезболлы" Мохаммада Раада во время удара по Бейруту. Известно, что "Хезболла" атаковала Израиль ракетами и беспилотниками, чтобы отомстить за смерть Али Хаменеи, верховного лидера Ирана.
Израиль заявил о ликвидации нескольких высокопоставленных иранских руководителей. Кроме верховного лидера также ликвидированы Хасан Насралла, Мохаммед Дейф и Мухаммед аль-Гамари, вместе с другими иранскими военными чиновниками.