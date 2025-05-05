Трамп приказал возобновить работу тюрьмы Алькатрас для самых опасных преступников США

Дональд Трамп приказал возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас. Она должна стать местом содержания самых жестоких и опасных преступников страны.

Об этом американский президент сообщил в понедельник, 5 мая, в соцсети Х, передает 24 Канал. Речь идет о расширении и реконструкции учреждения.

Смотрите также Известного блогера посадили за решетку и запретили сидеть в соцсетях: что она натворила

Что известно об Алькатрасе

Открытие Алькатраса Трамп поручил для Бюро тюрем вместе с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности. По его словам, это должно стать "символом закона, порядка и справедливости".

Когда мы были более серьезной нацией, в прошлом, мы без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от всех, кому они могли бы навредить. Так и должно быть,

– написал американский лидер.

Он также вспомнил о судьях, которые "боятся выполнять свою работу" и нелегалах.

Справка: Алькатрас – федеральная тюрьма, расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния. Работала с 1934 по 1963 год и считалась одной из самых неприступных и суровых в истории США.

Напомним, ранее 24 Канал показывал, как выглядит одно из самых популярных заброшенных зданий в мире – Восточная государственная тюрьма в Филадельфии. Исправительное учреждение, работавшее в 1829 – 1971 годах, внешне напоминает крепость.