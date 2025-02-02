Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Colombia One.

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Что сделала девушка

Известно, что в ноябре 2019 года в Колумбии всколыхнули протесты против правительства бывшего президента Ивана Дуке. Популярная блогер Данейди Баррера Рохас присоединилась к активистам. Она разгромила станцию общественного транспорта в Боготе, а именно:

разбила молотком окна,

разбила считыватели карточек и регистраторы доступа,

разрисовала стены аэрозольной краской.

Это видео быстро стало вирусным, привлекая много внимания в интернете, а впоследствии стало предметом уголовного расследования, которое закончилось тюремным заключением на 3,5 года. Женщину признали виновной в повреждении имущества и препятствовании работе общественного транспорта.



Известную блогершу бросили за решетку за нарушение общественного порядка / Фото из инстаграма

Как ее наказали

Данейди Баррера Рохас извинилась за свои действия, но это не очень помогло избежать наказания. Прокуратура добилась 5-летнего тюремного заключения и назначения штрафа, эквивалентного 493 месячным минимальным заработным платам в этой стране.

Справка. Данейди Баррера Рохас, которая имеет более 5,2 миллиона подписчиков только в Instagram, считается одной из самых популярных инфлюенсерок в Колумбии. Суд запретил ей в дальнейшем пользоваться социальными сетями.