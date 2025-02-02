Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Colombia One.

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Що зробила дівчина

Відомо, що у листопаді 2019 року в Колумбії сколихнули протести проти уряду колишнього президента Івана Дуке. Популярна блогерка Данейді Баррера Рохас приєдналась до активістів. Вона розгромила станцію громадського транспорту в Боготі, а саме:

розбила молотком вікна,

потрощила зчитувачі карток і реєстратори доступу,

розмальовала стіни аерозольною фарбою.

Це відео швидко стало вірусним, привернувши багато уваги в інтернеті, а згодом стало предметом кримінального розслідування, яке закінчилось тюремним ув'язненням на 3,5 роки. Жінку визнали винною у пошкодженні майна та перешкоджанні роботі громадського транспорту.



Відому блогерку кинули за ґрати за порушення громадського порядку / Фото з інстаграму

Як її покарали

Данейді Баррера Рохас перепросила за свої дії, але це не дуже допомогло уникнути покарання. Прокуратура домоглася 5-річного тюремного ув'язнення та призначення штрафу, еквівалентного 493 місячним мінімальним заробітним платам у цій країні.

Довідка. Данейді Баррера Рохас, яка має понад 5,2 мільйона підписників лише в Instagram, вважається однією з найпопулярніших інфлюенсерок в Колумбії. Суд заборонив їй надалі користуватися соціальними мережами.