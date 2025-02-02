Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Colombia One.
Дивіться також Жінка викрила чоловіка на зраді під час прибирання: його викрила одна несподівана деталь
Що зробила дівчина
Відомо, що у листопаді 2019 року в Колумбії сколихнули протести проти уряду колишнього президента Івана Дуке. Популярна блогерка Данейді Баррера Рохас приєдналась до активістів. Вона розгромила станцію громадського транспорту в Боготі, а саме:
- розбила молотком вікна,
- потрощила зчитувачі карток і реєстратори доступу,
- розмальовала стіни аерозольною фарбою.
Це відео швидко стало вірусним, привернувши багато уваги в інтернеті, а згодом стало предметом кримінального розслідування, яке закінчилось тюремним ув'язненням на 3,5 роки. Жінку визнали винною у пошкодженні майна та перешкоджанні роботі громадського транспорту.
Відому блогерку кинули за ґрати за порушення громадського порядку / Фото з інстаграму
Як її покарали
Данейді Баррера Рохас перепросила за свої дії, але це не дуже допомогло уникнути покарання. Прокуратура домоглася 5-річного тюремного ув'язнення та призначення штрафу, еквівалентного 493 місячним мінімальним заробітним платам у цій країні.
Довідка. Данейді Баррера Рохас, яка має понад 5,2 мільйона підписників лише в Instagram, вважається однією з найпопулярніших інфлюенсерок в Колумбії. Суд заборонив їй надалі користуватися соціальними мережами.