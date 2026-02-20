"Огромные" сделки на кону: американские инвесторы начинают сотрудничать с Москвой

Университетский друг сына Трампа, техасский инвестор Джентри Бич, собирается добывать газ на Аляске с российской компанией. Он заявил, что осенью прошлого года тихо подписал соглашение с одной из крупнейших энергетических компаний России "Новатэк".

Об этом сообщает The New York Times.

Как Джентри Бичу удалось сотрудничать с Россией?

Джентри Бич заявил, что Трамп – это президент, ориентированный на сделки. Его проект сталкивается с серьезными препятствиями, поэтому пока он только на начальной стадии.

Я не думаю, что во время администрации Байдена люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями, как во время администрации Трампа,

– отметил он.

Зато российская компания "Новатэк" подтвердила, что ведет переговоры для использования своей технологии для сжижения природного газа. Однако, не подтвердила сотрудничество с Бичем.

Возможная сделка Бича может стать первым примером официального сотрудничества между американским инвестором и крупной российской компанией со времени, как Кремль год назад начал продвигать идею новых бизнес-возможностей для команды Трампа.

По словам бизнесмена, о проекте проинформированы на самом высоком уровне как в Москве, так и в Вашингтоне, а имена руководителей инициативы обещают обнародовать в ближайшее время.

Бич утверждает, что достиг договоренностей во время встреч в Дубае и европейских странах с миллиардером Леонидом Михельсоном – главой Новатэк.

Интересно! Михельсон находится под санкциями Великобритании и Канады, однако не включен в санкционные списки США или ЕС.

Сам Бич – инвестор в сфере хедж-фондов и частного капитала, университетский знакомый Дональда Трампа-младшего, который также занимал должность заместителя председателя по финансовым вопросам во время инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Несмотря на это, большинство американских компаний, которые ранее рассматривали Россию как перспективный рынок, пока не спешат возвращаться. Бизнес сдерживает политическая неопределенность и сомнения относительно реальной прибыльности работы в нынешних условиях.

Что известно о санкциях против России?