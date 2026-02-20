Об этом сообщает The New York Times.
Как Джентри Бичу удалось сотрудничать с Россией?
Джентри Бич заявил, что Трамп – это президент, ориентированный на сделки. Его проект сталкивается с серьезными препятствиями, поэтому пока он только на начальной стадии.
Я не думаю, что во время администрации Байдена люди чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями, как во время администрации Трампа,
– отметил он.
Зато российская компания "Новатэк" подтвердила, что ведет переговоры для использования своей технологии для сжижения природного газа. Однако, не подтвердила сотрудничество с Бичем.
Возможная сделка Бича может стать первым примером официального сотрудничества между американским инвестором и крупной российской компанией со времени, как Кремль год назад начал продвигать идею новых бизнес-возможностей для команды Трампа.
По словам бизнесмена, о проекте проинформированы на самом высоком уровне как в Москве, так и в Вашингтоне, а имена руководителей инициативы обещают обнародовать в ближайшее время.
Бич утверждает, что достиг договоренностей во время встреч в Дубае и европейских странах с миллиардером Леонидом Михельсоном – главой Новатэк.
Интересно! Михельсон находится под санкциями Великобритании и Канады, однако не включен в санкционные списки США или ЕС.
Сам Бич – инвестор в сфере хедж-фондов и частного капитала, университетский знакомый Дональда Трампа-младшего, который также занимал должность заместителя председателя по финансовым вопросам во время инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.
Несмотря на это, большинство американских компаний, которые ранее рассматривали Россию как перспективный рынок, пока не спешат возвращаться. Бизнес сдерживает политическая неопределенность и сомнения относительно реальной прибыльности работы в нынешних условиях.
Что известно о санкциях против России?
Объемы российской нефти, хранящейся на танкерах, превысили 150 миллионов баррелей, что свидетельствует о серьезных трудностях со сбытом на фоне санкций и усиления контроля за экспортом.
Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канал отметил, что это уже сказывается на наполнении российского бюджета. Хотя ситуацию пока не называют кризисом, тенденция к падению доходов может существенно ослабить экономические возможности России и ее позиции в международных переговорах.
Дональд Трамп продлил действие санкций против России еще на один год, аргументируя это тем, что российская агрессия против Украины и в дальнейшем представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Решение предусматривает сохранение ограничений, введенных ранее в ответ на действия Москвы, и сигнализирует о неизменности жесткой позиции Вашингтона в отношении российской политики.