Про це повідомляє The New York Times.

Як Джентрі Бічу вдалось співпрацювати з Росією?

Джентрі Біч заявив, що Трамп – це президент, орієнтований на угоди. Його проєкт стикається із серйозними перешкодами, тому наразі він тільки на початковій стадії.

Я не думаю, що під час адміністрації Байдена люди почувалися б так само комфортно, працюючи з російськими компаніями, як під час адміністрації Трампа,

– зауважив він.

Натомість російська компанія "Новатек" підтвердила, що веде переговори для використання своєї технології для скраплення природного газу. Однак, не підтвердила співпрацю з Бічем.

Можлива угода Біча може стати першим прикладом офіційної співпраці між американським інвестором і великою російською компанією з часу, як Кремль рік тому почав просувати ідею нових бізнес-можливостей для команди Трампа.

За словами бізнесмена, про проєкт поінформовані на найвищому рівні як у Москві, так і у Вашингтоні, а імена керівників ініціативи обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Біч стверджує, що досяг домовленостей під час зустрічей у Дубаї та європейських країнах з мільярдером Леонід Міхельсон – очільником Новатек.

Цікаво! Міхельсон перебуває під санкціями Великої Британії та Канади, однак не включений до санкційних списків США чи ЄС.

Сам Біч – інвестор у сфері хедж-фондів і приватного капіталу, університетський знайомий Дональда Трампа-молодшого, який також обіймав посаду заступника голови з фінансових питань під час інавгурації Дональда Трампа у 2017 році.

Попри це, більшість американських компаній, які раніше розглядали Росію як перспективний ринок, поки що не поспішають повертатися. Бізнес стримує політична невизначеність і сумніви щодо реальної прибутковості роботи в нинішніх умовах.

