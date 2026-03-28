Тысячи американских десантников прибыли на Ближний Восток

Несколько тысяч американских морпехов добрались на Ближний Восток. Появились соответствующие фотографии.

Американские моряки и морские пехотинцы прибыли на борту десантного ударного корабля USS Tripoli (LHA-7) в зону ответственности Центрального командования США 27 марта, говорится в официальном сообщении.

Что известно о прибытии американских морпехов на Ближний Восток?

Заметим, что Центральное командование США (CENTCOM) отвечает за Ближний Восток, включая Иран, Персидский залив и Ормузский пролив.

USS Tripoli (LHA-7) – это американский десантный ударный корабль класса America. Он является флагманом десантной группы Tripoli и 31-й экспедиционной части морской пехоты США.

В состав этой группы входят около 3 500 военных моряков и морских пехотинцев, а также авиация (транспортные и истребительные самолеты) и различные десантные и боевые средства.

США перебросили морских пехотинцев на Ближний Восток / Фото CENTCOM

Какова вероятность наземной операции США в Иране?

США заявляют, что пока не планируют наземное вторжение в Иран, несмотря на рост напряженности. Об этом Вашингтон сообщил союзникам.

Дональд Трамп заявляет, что США пытаются избежать эскалации и делают ставку на переговоры, но ситуация может измениться в зависимости от действий Ирана.

В Вашингтоне также отмечают: дипломатия является приоритетом, но военный сценарий полностью не исключен.

В США обсуждают возможность ограниченной наземной операции против Ирана, но не полномасштабного вторжения. Вероятные сценарии охватывают захват или блокаду стратегических островов в Персидском заливе:

острова Харк (ключевая точка иранского экспорта нефти),

островов в районе Ормузского пролива (контроль судоходства),

меньших островов для ограничения военной активности Ирана.

В более жестком варианте рассматриваются удары или операции против ядерных объектов внутри Ирана, но это считается самым рискованным сценарием.

В целом США, вероятно, делают ставку не на большую войну, а на быстрые точечные операции, чтобы ослабить Иран и вынудить его к уступкам.