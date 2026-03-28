Американські моряки та морські піхотинці прибули на борту десантного ударного корабля USS Tripoli (LHA-7) до зони відповідальності Центрального командування США 27 березня, йдеться в офіційному повідомленні.

Що відомо про прибуття американських морпіхів на Близький Схід?

Зауважимо, що Центральне командування США (CENTCOM) відповідає за Близький Схід, включно з Іраном, Перською затокою та Ормузькою протокою.

USS Tripoli (LHA-7) – це американський десантний ударний корабель класу America. Він є флагманом десантної групи Tripoli та 31-ї експедиційної частини морської піхоти США.

До складу цієї групи входять близько 3 500 військових моряків і морських піхотинців, а також авіація (транспортні й винищувальні літаки) і різні десантні та бойові засоби.

США перекинули морських піхотинців на Близький Схід / Фото CENTCOM

Яка ймовірність наземної операції США в Ірані?

США заявляють, що наразі не планують наземне вторгнення в Іран, попри зростання напруження. Про це Вашингтон повідомив союзникам.

Дональд Трамп заявляє, що США намагаються уникнути ескалації та роблять ставку на переговори, але ситуація може змінитися залежно від дій Ірану.

У Вашингтоні також наголошують: дипломатія є пріоритетом, але військовий сценарій повністю не виключений.

У США обговорюють можливість обмеженої наземної операції проти Ірану, але не повномасштабного вторгнення. Ймовірні сценарії охоплюють захоплення або блокаду стратегічних островів у Перській затоці:

острова Харк (ключова точка іранського експорту нафти),

островів в районі Ормузької протоки (контроль судноплавства),

менших островів для обмеження військової активності Ірану.

У більш жорсткому варіанті розглядаються удари або операції проти ядерних об'єктів усередині Ірану, але це вважається найризикованішим сценарієм.

Загалом США, ймовірно, роблять ставку не на велику війну, а на швидкі точкові операції, щоб послабити Іран і змусити його до поступок.