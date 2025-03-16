Нельзя учитывать только интересы России, и Трамп это понимает, – Дуда о переговорах по Украине
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переговоры по войне в Украине не могут учитывать только интересы России, и Дональд Трамп это понимает.
- Дуда подчеркнул, что территориальные уступки Украины должны стать предметом фундаментальных переговоров, а интересы Украины должны быть на уровне с другими сторонами.
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что переговоры по войне в Украине не могут учитывать только интересы России. Он уверен, что Дональд Трамп это понимает и не допустит односторонних уступок в пользу Кремля.
Об этом Анджей Дуда рассказал в интервью ВВС, передает 24 Канал. Президент Польши заявил, что территориальные уступки Украины должны стать предметом фундаментальных переговоров, а не учитывать только интересы России.
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"Нельзя вести переговоры только на условиях России"
Он прокомментировал возможность сохранения Россией захваченных территорий захваченных территорий.
Я не знаю, как именно американская сторона собирается склонить Россию к переговорам, которые были бы конструктивными, которые бы стремились заключить такой мир, на который сможет согласиться и Украина,
– подчеркнул Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что интересы Украины должны быть наравне с другими сторонами и выразил уверенность, что Дональд Трамп это понимает.
К слову, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории для сдерживания агрессии России.
Дуда обсуждал этот вопрос с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России, и предложил перемещение инфраструктуры НАТО на восток.