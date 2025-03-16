Об этом Анджей Дуда рассказал в интервью ВВС, передает 24 Канал. Президент Польши заявил, что территориальные уступки Украины должны стать предметом фундаментальных переговоров, а не учитывать только интересы России.

Читайте также У Трампа есть план, как обращаться с Путиным, – Дуда о 30-дневном перемирии

"Нельзя вести переговоры только на условиях России"

Он прокомментировал возможность сохранения Россией захваченных территорий захваченных территорий.

Я не знаю, как именно американская сторона собирается склонить Россию к переговорам, которые были бы конструктивными, которые бы стремились заключить такой мир, на который сможет согласиться и Украина,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что интересы Украины должны быть наравне с другими сторонами и выразил уверенность, что Дональд Трамп это понимает.

К слову, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории для сдерживания агрессии России.

Дуда обсуждал этот вопрос с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России, и предложил перемещение инфраструктуры НАТО на восток.