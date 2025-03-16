Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BBC, сообщает 24 Канал.

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Дуда заявил, что Трамп имеет план относительно Путина

Польский лидер ответил на вопрос журналистов, есть ли основа для дальнейших переговоров, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Посмотрим. Я понимаю, что президент Дональд Трамп имеет план, как обращаться с Россией, с Владимиром Путиным в этой ситуации,

– подчеркнул Анджей Дуда.

Добавил, что фактически президент США уже несколько раз сигнализировал об этом на различных форумах и по разным поводам, в заявлениях, которые Дуда слышал непосредственно.

"Думаю, он будет использовать эти методы", – отметил президент Польши, впрочем, какие именно, – не уточнил.

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Важно! Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Владимир Зеленский отметил, перемирие должно быть безусловным.



Президент подчеркнул, сейчас Россия должна продемонстрировать, если идет на прекращение огня, что она поддерживает окончание войны, или же хочет продолжать ее. И именно этого все ожидают, констатировал украинский лидер.