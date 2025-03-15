Во время разговора с журналистами 14 марта президента Зеленского спросили, говорят ли США, на какие сильные шаги они готовы пойти против России, передает 24 Канал.

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Как США заставят Россию к миру

По словам главы государства, американцы на разных уровнях с украинцами говорили о готовности применить против Кремля максимальные дополнительные санкции.

Также президент выразил мнение, что Киев и Вашингтон будут обсуждать возможность усиления помощи Украине. Сейчас разблокирована помощь, которая уже была согласована предыдущей администрацией США. Также восстановлен обмен разведданными.

Сейчас стороны не говорят о том или ином новом шаге по сильной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. "Думаю, что это будет зависеть от того, чем закончится именно этот шаг по тишине на 30 дней", – сказал Зеленский.

К слову, президент отметил, что после того, как Украина продемонстрировала готовность к перемирию, теперь США должны заставить Путина сделать первый шаг.