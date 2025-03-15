Таким образом он отреагировал на оскорбление в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию представителя в Х.

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Как в МИД ответили Лукашенко

Александр Лукашенко заявил в интервью российской пропагандистке, что Владимир Зеленский "был ему как сын, но поступил как гнида". Эту цитату распространили белорусские СМИ. Отвечая на соответствующее сообщение, представитель украинского министерства назвал Лукашенко "тараканом".

Оскорбления в адрес руководителя Украинского государства недопустимы, особенно со стороны соучастника преступления агрессии против Украины. К тому же переход в сферу энтомологии не пойдет на пользу таракану,

– написал Георгий Тихий.

К слову, интересно, что еще в марте 2023 года Александр Лукашенко, по данным СМИ, также обозвал Владимира Зеленского "гнидой".

Напомним, недавно Россия и Беларусь ратифицировали договор о "гарантиях безопасности" в рамках так называемого Союзного государства. Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь не войдет в состав России "в ближайшее время", хотя допустил создание единого парламента в будущем.