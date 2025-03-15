Таким чином він відреагував на образу у бік президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію речника в Х.

Дивіться також Приїхав не випадково: чому Лукашенко раптом почав коментувати тему перемир'я

Як в МЗС відповіли Лукашенку

Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю російській пропагандистці, що Володимир Зеленський "був йому як син, але вчинив як гнида". Цю цитату поширили білоруські ЗМІ. Відповідаючи на відповідний допис, речник українського міністерства назвав Лукашенка "тарганом".

Образи на адресу керівника Української держави недопустимі, особливо з боку співучасника злочину агресії проти України. До того ж перехід у сферу ентомології не піде на користь таргану,

– написав Георгій Тихий.

До слова, цікаво, що ще у березні 2023 року Олександр Лукашенко, за даними ЗМІ, також обізвав Володимира Зеленського "гнидою".

Нагадаємо, нещодавно Росія та Білорусь ратифікували договір про "гарантії безпеки" у рамках так званої Союзної держави. Олександр Лукашенко також заявив, що Білорусь не увійде в склад Росії "найближчим часом", хоча припустив створення єдиного парламенту в майбутньому.