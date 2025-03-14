Лукашенко відвідав Москву для зустрічі з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ та сайт Держдуми Росії.

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Про що домовилися Путін та Лукашенко у Москві

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не стане складовою Росії "найближчим часом".

Він допустив створення єдиного парламенту в майбутньому.

Нещодавно Росія та Білорусь підписали протокол, згідно з яким білоруси та росіяни можуть брати участь у місцевих виборах – як виборці та кандидати.

Лідери країн також ратифікували у Москві договір про "гарантії безпеки" у рамках "Союзної держави".

У тексті документа зазначається, що сторони продовжать нарощувати спільні зусилля з "ефективного реагування на сучасні виклики та загрози з метою зміцнення безпеки Білорусі та Росії в межах спільного оборонного простору Союзної держави".

У лютому Путін подав до Держдуми законопроєкт про ратифікацію угоди з Білоруссю.

Згідно з угодою, Мінськ дозволяє розміщення російських військових баз та підрозділів на своїй території. Водночас термін дії договору становить щонайменше 10 років, і його неможливо скасувати раніше цього періоду.

Крім того, Путін також запросив Лукашенка на парад 9 травня, у якому білоруські військові також братимуть участь.