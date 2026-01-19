Какая разница между аннексией Гренландии и аннексией Крыма: у Трампа ответили на неудобный вопрос

Дональд Трамп решительно настроен аннексировать Гренландию, даже если это противоречит международному праву. Несогласных с этим стран Европы политик решил наказать пошлинами. Такое поведение американского лидера напоминает действия российского диктатора.

Во время интервью программе NBC News Meet the Press министра финансов США Скотта Бессента спросили, чем возможное присоединение Гренландии к США будет отличаться от аннексии Крыма Россией, передает 24 Канал.

Как Бессент ответил на сравнение Крыма и Гренландии?

Министр заявил, что присоединение Гренландии к США – это лучшее решение для нее самой, Европы и США. Он выразил надежду, что европейцы это поймут.

По словам Бессента, у президента США есть информация, что Россия и Китай посягают на остров. Поэтому Дональд Трамп решил действовать наперегонки.

Министр отметил, что в случае с Крымом, не было никаких доказательств того, что россияне планируют его захватить.

В то же время было достаточно сигналов о том, что Россия готовится к нападению на Украину. Здесь Бессент вспомнил экс-президента США Джо Байдена, который, мол, позволил Путину захватить немного украинской территории.

Бессент заявил, что США смогут защитить Гренландию, если она будет их частью. Более того, остров не придется защищать, потому что Дональд Трамп пытается избежать конфликта.

Итак, отвечая на вопрос о Крыме, Бессент избежал сравнения самого факта незаконности аннексии чужой территории. И ответил в контексте того, что США якобы защищают территории других стран от России. Крым не смогли – потому что якобы не знали о намерениях Москвы.

Отдельно министр финансов США заявил, что не общался с Дональдом Трампом о том, допускает ли тот до сих пор применение чрезвычайных полномочий для силового захвата Гренландии.

Что известно о конфликте Трампа и стран Европы по Гренландии?