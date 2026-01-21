"Наверное, самое значимое заявление": Трамп сказал, будут ли США прибегать к военной силе в Гренландии

Дональд Трамп планирует аннексировать Гренландию в 2026 году. В то же время он подчеркнул, что военных действий при этом не предвидится, а покупка острова остается приоритетом.

Об этом президент США заявил в Давосе.

Будут ли США применять военную силу для аннексии острова?

Во время общения со СМИ в Давосе Трамп сделал ряд заявлений по Гренландии., частности ответил на вопрос о применении военной силы на острове.

Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать. Ни в коем случае я не буду прибегать к силе. Все, что просит США, это Гренландия,

– сказал президент США.

В то же время Дональд Трамп отметил, что никто бы не смог остановить американскую армию, если бы это действительно произошло. "Я не обязан применять силу, я не хочу ее применять, я не буду применять силу", – добавил он.

Также лидер Штатов еще раз подчеркнул, что ни одна страна или даже группа стран, кроме США, не способна обеспечить безопасность Гренландии. В то же время от Трампа прозвучал ряд других заявлений, в частности: