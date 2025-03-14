"Мы не дураки, хватит уже": в Гренландии эмоционально отреагировали на новые заявления Трампа об аннексии

Президент США Трамп во время встречи с главой НАТО Рютте в четверг, 13 марта, снова заговорил об аннексии Гренландии, заявив, что это якобы таки произойдет. Власти острова уже отреагировали на эти слова.

Там призвали Трампа прекратить вынашивать свою идею по Гренландии и собираются провести встречу лидеров партий, чтобы "резче возразить" американскому президенту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде.

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Я не согласен, – Эгеде

Эгеде в очередной раз выступил против попытки Трампа вторгнуться в Гренландию.

"Я не согласен с попыткой американского президента вторгнуться в нашу страну", – написал он.

Он добавил, что заявил Трампа нельзя игнорировать.

Мы, гренландцы, не глупые. И пренебрежительное поведение Трампа следует ограничить строже, чем мы вместе делали в прошлом. Хватит уже,

– написал он.

Поэтому на фоне последних заявлений американского главы Эгеде призвал провести встречу лидеров партий острова как можно быстрее.

Сам Трамп объясняет свои планы на аннексию Гренландии "международной безопасностью". Он рассказал, что США якобы "собираются заказать" 48 ледоколов, чтобы помочь укрепить остров, "поскольку весь этот регион становится очень важным".

Генсек НАТО Марк Рютте, который сидел рядом с Трампом, отказался комментировать вероятную аннексию Гренландии Штатами, но заявил, что "важно обеспечить безопасность этого региона", потому что Китай и Россия активно используют арктические маршруты.