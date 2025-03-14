Там закликали Трампа припинити виношувати свою ідею щодо Гренландії і збираються провести зустріч лідерів партій, щоб "різкіше заперечити" американському президенту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків глави уряду Гренландії Муте Егеде.

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Я не згоден, – Егеде

Егеде вкотре виступив проти спроби Трампа вторгнутися у Гренландію.

"Я не згоден зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну", – написав він.

Він додав, що заявив Трампа не можна ігнорувати.

Ми, гренландці, не здивовані. І зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому. Досить вже,

– написав він.

Тож на тлі останніх заяв американського очільника Егеде закликав провести зустріч лідерів партій острова якнайшвидше.

Сам Трамп пояснює свої плани на анексію Гренландії "міжнародною безпекою". Він розповів, що США нібито "збираються замовити" 48 криголамів, щоб допомогти зміцнити острів, "оскільки весь цей регіон стає дуже важливим".

Генсек НАТО Марк Рютте, який сидів поряд із Трампом, відмовився коментувати ймовірну анексію Гренландії Штатами, але заявив, що "важливо забезпечити безпеку цього регіону", бо Китай та Росія активно використовують арктичні маршрути.