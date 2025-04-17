"Риск был другой": у Байдена объяснили, почему 2 года медлили с отправкой ATACMS в Украину

Впервые США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS только в конце 2023 года. Джек Салливан объяснил, почему это оружие не передали раньше.

Экс-советник Джо Байдена по нацбезопасности Джек Салливан во время выступления в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди рассказал, что причины непредоставления ракет в первые два года – риск эскалации и нехватка снарядов, передает 24 Канал.

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Что сказал Салливан

Салливан подчеркнул, что никогда не говорил о том, что ATACMS сначала не передавали из-за страха перед Третьей мировой. На самом деле, в американском арсенале было недостаточно ATACMS, чтобы их можно было предоставить Киеву. Уже в течение следующих лет запасы ракет удалось пополнить и поэтому их передали Украине.

Чиновник признал, что на решение по ATACMS в начале вторжения повлиял и риск эскалации. По словам Салливана, он был другой в апреле-мае 2022 года, чем в 2024-м.

По состоянию на конец 2023 года "Америка многому научилась и уже была готова рисковать", объяснил чиновник.

Также экс-советник по нацбезопасности отрицает весомое влияние ATACMS на ход войны.

Но важно отметить, что нет доказательств, что именно эти ракеты стали поворотным моментом в войне. Идея, что "если бы мы раньше передали ATACMS, война пошла бы другим путем" - не подтверждается на практике.

Опыт Украины на поле боя свидетельствует о другом,

– подчеркнул Салливан.

Напомним, что в марте 2025 года западные СМИ сообщили, что Украина могла исчерпать запасы ATACMS. В качестве альтернативы ATACMS украинские военные могут использовать 3 вида оружия, в частности баллистические ракеты "Гром-2".