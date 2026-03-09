Запустили из Ливана: какие детали стали известны о дронах, которые атаковали Кипр
- Дроны, которые атаковали британскую авиабазу на Кипре, были запущены из Ливана и содержали российские детали.
- Один дрон повредил ангар на базе, а два других были перехвачены британскими истребителями.
Беспилотники, которые атаковали британскую авиабазу на Кипре, запустили из Бейрута в Ливане. Дрон повредил ангар на базе, еще два беспилотника британские истребители перехватили в воздухе.
Беспилотники содержали также российские детали. Об этом сообщает ABC news.
Какие новые детали известны об атаке на Кипр?
Беспилотник типа "Шахед" повредил ангар на базе Королевских военно-воздушных сил. Еще два дрона, которые зафиксировали 2 марта в полдень, были перехвачены британскими военными самолетами, поднявшимися с этой же базы. Известно, что их запустили из Ливана.
Как сообщает The Times, ударный дрон содержал навигационную систему российского производства "Комета-Б". Подобные компоненты ранее обнаруживали в беспилотниках, которые перехватывали украинские силы противовоздушной обороны. Найденные детали передали в лабораторию в Великобритании для дальнейшего исследования.
Что известно об атаке на Кипр?
1 марта Иран запустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты или упали в Средиземное море, или были обезврежены еще до достижения острова.
В ночь на 2 марта на Кипре прогремели взрывы. Местные жители сообщали, что их слышали неподалеку авиабазы, а также сработали сирены воздушной тревоги.
Впоследствии, МИД Великобритании обнародовал детали атаки. Стало известно, что атаковали британскую военную базу Акротири на Кипре беспилотником. Великобритания рассматривает варианты эвакуации своих граждан из стран Персидского залива.
Известно, что в тот день международный аэропорт Пафоса на Кипре эвакуировали из-за угрозы дронов. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто.