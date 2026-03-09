Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Запустили из Ливана: какие детали стали известны о дронах, которые атаковали Кипр
9 марта, 12:26
2

Запустили из Ливана: какие детали стали известны о дронах, которые атаковали Кипр

Юлия Харченко
Основні тези
  • Дроны, которые атаковали британскую авиабазу на Кипре, были запущены из Ливана и содержали российские детали.
  • Один дрон повредил ангар на базе, а два других были перехвачены британскими истребителями.

Беспилотники, которые атаковали британскую авиабазу на Кипре, запустили из Бейрута в Ливане. Дрон повредил ангар на базе, еще два беспилотника британские истребители перехватили в воздухе.

Беспилотники содержали также российские детали. Об этом сообщает ABC news.

Какие новые детали известны об атаке на Кипр?

Беспилотник типа "Шахед" повредил ангар на базе Королевских военно-воздушных сил. Еще два дрона, которые зафиксировали 2 марта в полдень, были перехвачены британскими военными самолетами, поднявшимися с этой же базы. Известно, что их запустили из Ливана.

Как сообщает The Times, ударный дрон содержал навигационную систему российского производства "Комета-Б". Подобные компоненты ранее обнаруживали в беспилотниках, которые перехватывали украинские силы противовоздушной обороны. Найденные детали передали в лабораторию в Великобритании для дальнейшего исследования.

Что известно об атаке на Кипр?

  • 1 марта Иран запустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты или упали в Средиземное море, или были обезврежены еще до достижения острова.

  • В ночь на 2 марта на Кипре прогремели взрывы. Местные жители сообщали, что их слышали неподалеку авиабазы, а также сработали сирены воздушной тревоги.

  • Впоследствии, МИД Великобритании обнародовал детали атаки. Стало известно, что атаковали британскую военную базу Акротири на Кипре беспилотником. Великобритания рассматривает варианты эвакуации своих граждан из стран Персидского залива.

  • Известно, что в тот день международный аэропорт Пафоса на Кипре эвакуировали из-за угрозы дронов. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто.