Запустили из Ливана: какие детали стали известны о дронах, которые атаковали Кипр

Беспилотники, которые атаковали британскую авиабазу на Кипре, запустили из Бейрута в Ливане. Дрон повредил ангар на базе, еще два беспилотника британские истребители перехватили в воздухе.

Беспилотники содержали также российские детали. Об этом сообщает ABC news.

Какие новые детали известны об атаке на Кипр?

Беспилотник типа "Шахед" повредил ангар на базе Королевских военно-воздушных сил. Еще два дрона, которые зафиксировали 2 марта в полдень, были перехвачены британскими военными самолетами, поднявшимися с этой же базы. Известно, что их запустили из Ливана.

Как сообщает The Times, ударный дрон содержал навигационную систему российского производства "Комета-Б". Подобные компоненты ранее обнаруживали в беспилотниках, которые перехватывали украинские силы противовоздушной обороны. Найденные детали передали в лабораторию в Великобритании для дальнейшего исследования.

Что известно об атаке на Кипр?