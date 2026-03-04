Эфиопия ударила дронами по целям в Судане, – Reuters
- Судан обвинил Эфиопию в запуске беспилотников в феврале и марте 2026 года, что является нарушением суверенитета.
- Правительство Судана предупредило о последствиях и заявило о праве защищать свою страну.
Судан обвинил Эфиопию в том, что с ее территории запускали беспилотники в феврале и марте 2026 года. В Минобороны страны отметили, что такие действия являются нарушением суверенитета и актом агрессии.
Судан впервые открыто обвинил Эфиопию в причастности к гражданской войне. Об этом сообщили в Reuters.
Что известно об атаке БпЛА?
Судан заявил, что выпущенные беспилотники долетели до целей и нанесли удары внутри страны.
Глава МИД Судана Салем Ахмед в своем обращении сообщил, что война между армией и Силами быстрой поддержки становится более масштабной, а к ней все больше привлекаются другие страны региона.
В издании также отметили, что пока нет точной информации о целях и попаданий, однако, по словам жителей страны, в штате Голубого Нила были слышны взрывы.
Правительство Судана предупредило Эфиопию о последствиях и заявило, что имеет право защищать свой суверенитет и отвечать на нападения "всеми доступными средствами".
