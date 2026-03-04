Судан уперше відкрито звинуватив Ефіопію у причетності до громадянської війни. Про це повідомили в Reuters.
Що відомо про атаку БпЛА?
Судан заявив, що випущені безпілотники долетіли до цілей та завдали ударів усередині країни.
Глава МЗС Судану Салем Ахмед у своєму зверненні повідомив, що війна між армією та Силами швидкої підтримки стає масштабнішою, а до неї дедалі більше залучаються інші країни регіону.
У виданні також зазначили, що поки немає точної інформації щодо цілей і влучань, проте, за словами мешканців країни, у штаті Блакитного Нілу було чутно вибухи.
Уряд Судану попередив Ефіопію про наслідки та заявив, що має право захищати свій суверенітет і відповідати на напади "всіма доступними засобами".
