Судан уперше відкрито звинуватив Ефіопію у причетності до громадянської війни. Про це повідомили в Reuters.

Що відомо про атаку БпЛА?

Судан заявив, що випущені безпілотники долетіли до цілей та завдали ударів усередині країни.

Глава МЗС Судану Салем Ахмед у своєму зверненні повідомив, що війна між армією та Силами швидкої підтримки стає масштабнішою, а до неї дедалі більше залучаються інші країни регіону.

У виданні також зазначили, що поки немає точної інформації щодо цілей і влучань, проте, за словами мешканців країни, у штаті Блакитного Нілу було чутно вибухи.

Уряд Судану попередив Ефіопію про наслідки та заявив, що має право захищати свій суверенітет і відповідати на напади "всіма доступними засобами".

