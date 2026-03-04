Судан впервые открыто обвинил Эфиопию в причастности к гражданской войне. Об этом сообщили в Reuters.

Что известно об атаке БпЛА?

Судан заявил, что выпущенные беспилотники долетели до целей и нанесли удары внутри страны.

Глава МИД Судана Салем Ахмед в своем обращении сообщил, что война между армией и Силами быстрой поддержки становится более масштабной, а к ней все больше привлекаются другие страны региона.

В издании также отметили, что пока нет точной информации о целях и попаданий, однако, по словам жителей страны, в штате Голубого Нила были слышны взрывы.

Правительство Судана предупредило Эфиопию о последствиях и заявило, что имеет право защищать свой суверенитет и отвечать на нападения "всеми доступными средствами".

