Китай после атаки дронов на российский ВПК призвал "избегать эскалации"

В ночь на 7 мая украинские дроны атаковали военные объекты на территории России. Китай призвал международное сообщество создать условия для недопущения эскалации.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя последнюю атаку украинских дронов по предприятиям российского ВПК, передает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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В Китае отреагировали на атаку дронов на Россию

Линь Цзянь заверил, что позиция Китая по "украинскому конфликту" последовательная и понятная – Пекин активно выступает за содействие мирным переговорам и прекращению огня.

По словам представителя МИД Китая, большинство стран мира "по-своему" играют конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса".

Сегодня главной задачей является избежать эскалации напряженности. Всем заинтересованным сторонам следует прийти к согласию в этом вопросе и создать условия для урегулирования "конфликта",

– заявил дипломат.

Отметим, в ночь на 7 мая дроны атаковали несколько военных предприятий России. В Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, а в Туле – АО "Конструкторское бюро приборостроения". Под ударом оказался и "СПЛАВ" – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России.

Кроме этого, ВСУ поразили дронами два российских аэропорта – аэродром "Шайковка" в Калужской области и авиабазу "Кубинка" в Московской области.