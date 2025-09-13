Ответ Польши на коварную атаку России обязательно будет. Однако вряд ли тут стоит ожидать чего-то традиционного.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что уже была информация о 4 статье НАТО и заседании Совбеза ООН. Но не стоит ожидать чего-то серьезного от этих мероприятий.

Какой будет реакция Польши?

Как отметил Гладких, Россия, конечно же, будет отвергать все обвинения. Там начнут рассказывать, что все это произошло случайно. Или же будут говорить, что они вообще к этому непричастны.

Однако, кроме публичной реакции, Польша и другие страны НАТО могут сделать определенные непубличные действия. И именно так можно России сделать особенно больно.

Есть основания надеяться, что Украина имеет больше шансов получить определенный инструментарий, с помощью которого можно объяснить России, что они поступили неправильно. Вот сегодня СБУ поразили очередной НПЗ. Думаю, что таких случаев будет становиться все больше и больше,

– сказал Гладких.

В НАТО будут рассказывать, что они непричастны к таким мероприятиям. Тем более что Украине помогают именно отдельные страны Альянса. Также идет помощь от формата "Рамштайн".

Представители формата "Рамштайн" очень странным образом совпадают с членами НАТО. Но публично НАТО пытается устраниться от этой ситуации. Склонен думать, что так будет и в дальнейшем. Вряд ли Альянс сейчас объявит войну России. Нет. Но надеюсь, что реакция от стран НАТО не заставит себя ждать. Все будет по такому же принципу "а это не мы" и "что-то там залетело неизвестное",

– отметил Гладких.

Удар России по Польше: коротко