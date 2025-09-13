Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що вже була інформація про 4 статтю НАТО та засідання Радбезу ООН. Але не варто очікувати чогось серйозного від цих заходів.

Якою буде реакція Польщі?

Як наголосив Гладких, Росія, звісно ж, буде відкидати усі звинувачення. Там почнуть розповідати, що все це сталося випадково. Або ж говоритимуть, що вони взагалі до цього непричетні.

Однак, окрім публічної реакції, Польща та інші країни НАТО можуть зробити певні непублічні дії. І саме так можна Росії зробити особливо боляче.

Є підстави сподіватися, що Україна має більше шансів отримати певний інструментарій, за допомогою якого можна пояснити Росії, що вони вчинили неправильно. От сьогодні СБУ уразили черговий НПЗ. Думаю, що таких випадків буде ставати дедалі більше,

– сказав Гладких.

У НАТО будуть розповідати, що вони непричетні до таких заходів. Тим паче що Україні допомагають саме окремі країни Альянсу. Також йде допомога від формату "Рамштайн".

Представники формату "Рамштайн" дуже дивним чином збігаються з членами НАТО. Але публічно НАТО намагається усунутися від цієї ситуації. Схильний думати, що так буде і надалі. Навряд чи Альянс зараз оголосить війну Росії. Ні. Але сподіваюся, що реакція від країн НАТО не забариться. Все буде за таким самим принципом "а це не ми" та "щось там залетіло невідоме",

– зазначив Гладких.

Удар Росії по Польщі: коротко