В Кувейте после удара загорелся небоскреб службы соцобеспечения после удара
- В столице Кувейта произошел пожар в небоскребе, где расположена штаб-квартира Службы социального обеспечения, после удара по зданию.
- Спасатели взяли пожар под контроль, но подробности удара и информация о пострадавших пока не раскрываются.
В столице Кувейта произошел пожар в высотном здании, где расположена штаб-квартира службы социального обеспечения. По предварительным данным, небоскреб подвергся удару, после чего там вспыхнуло возгорание.
Сейчас спасателям уже удалось взять пожар под контроль. Об этом сообщает государственное агентство KUNA.
Что известно о пожаре?
В столице Кувейта вспыхнул пожар в одном из небоскребов, где расположена штаб-квартира государственного учреждения – Службы социального обеспечения страны (Public Institution for Social Security).
По информации KUNA, инцидент произошел после того, как здание подверглось удару. В результате этого возникло возгорание, которое охватило часть высотного сооружения.
В ведомстве подтвердили, что их штаб-квартира стала мишенью атаки. Из-за этого здание получило материальные повреждения, однако подробности о характере удара пока не раскрываются. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате возгорания.
По предварительным данным, экстренные службы быстро прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара. Сейчас спасателям уже удалось локализовать возгорание.
За несколько дней до этого Кувейт сбил несколько истребителей США
Утром 2 марта над Кувейтом разбились несколько американских военных самолетов. По предварительным данным, речь идет о трех истребителях F-15E Strike Eagle, которые участвовали в операции "Эпическая ярость".
В Центральном командовании США заявили, что самолеты сбили "дружественным огнем" со стороны кувейтской противовоздушной обороны.
Эксперты обращают внимание, что самолеты, похоже, не были подключены к системе распознавания "свой-чужой". Это странно, ведь Кувейт и США являются союзниками. Нельзя исключать, что система могла дать сбой или быть выключенной.