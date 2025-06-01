Путин не так силен, как хочет казаться, – Bild об украинской атаке на аэродромы России

1 июня Украина поразила российские аэродромы в Сибири, уничтожив десятки истребителей. Эта уникальная операция, состоявшаяся на фоне нового наступления России и дипломатических побед Путина, в очередной раз напомнила миру, что несмотря ни на что Украина способна противостоять более сильному врагу, а российская "непобедимость" не более чем миф.

Нет ничего невозможного для страны, которая борется за собственное существование. Так как, нет "слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю", как метко отметил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 Канал.

Смотрите также Печально известный аэродром "Оленья" атаковали БпЛА: где он расположен на карте

Россию можно победить

Днем украинские беспилотники поразили четыре стратегических объекта российской армии:

базу "Оленья" в Мурманской области в 1800 километрах от границы Украины;

базу "Белая" в Иркутской области в 5500 километрах от нынешней линии фронта в Украине;

базу "Иваново" в Ивановской области в 500 километрах от Украины;

базу "Дягилево" в Рязанской области в 700 километрах от Украины.

Как стало известно Bild из источников в украинской разведке, СБУ провела "масштабную специальную операцию по ликвидации вражеских бомбардировщиков" глубоко на территории России. Среди пораженных самолетов были и стратегические самолеты типа Ту-95 и Ту-22.

Политолог, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил изданию: "Украина снова и снова демонстрирует нестандартными средствами, что Путин не так силен, как хочет казаться. Вооруженные силы и спецслужбы Украины в очередной раз доказывают, что тезис о якобы непобедимости России – ошибочен".

Напомним, что атака дронов на аэродромы окупантов произошла на фоне летнего наступления врага. Россияне продвигаются в Сумскую область и активизировались на Запорожье. Кроме того, Путину сейчас удается "вести мирные переговоры" и параллельно боевые действия, избежав давления и санкций США за отказ от прекращения огня.