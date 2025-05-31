Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского.

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Где россияне проводят активные наступательные действия

По словам главнокомандующего, Силы обороны продолжают сдерживать оккупационные войска и наносить им ощутимые потери.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с Россией районах Сумской области. Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия,

– отметил Сырский.

Сейчас принимаются меры все необходимые меры для повышения устойчивости обороны украинских военных. В частности происходит посылка резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника.

"Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", – добавил главнокомандующий.

К слову, Сырский также рассказал, что за май российские войска потеряли более 34 тысяч бойцов личного состава. Кроме того, с помощью DeepStrike было поражено 58 военных целей на территории России.