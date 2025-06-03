Авибазы взорвутся снова, потому что другие дроны могут "спать" на территории России, – BI

1 июня СБУ атаковала 4 российских аэродрома, в частности в Сибири. Известно, что удары по авиабазам осуществляли FPV-дроны, которые вылетали из грузовиков, расположенных на близком расстоянии от аеродромов. Сами беспилотники заранее провезли в Россию контрабандой.

Украинская операция "Паутина" вывела тактику дроновых атак на новый уровень. Джеймс Паттон Роджерс, директор Института технологической политики Корнелла, говорит, что это "окно в будущую войну", передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также В сети смоделировали, как Украина провезла дроны в Россию для спецоперации "Паутина"

Это может быть не последний "сюрприз" для россиян

Особенностью этой операции стало то, что она была сосредоточена на минимизации пути к цели. Дроны запускались уже непосредственно с территории России, в обход ее систем ПВО.

Итак, украинские спецслужбы показали, что даже в глубоком тылу на территории страны-агрессора может быть опасно. Пока неизвестно, как именно СБУ удалось переправить FPV-дроны в Россию. Впрочем, очевидно то, что российская логистика очень уязвима.

Паттон Роджерс не исключает, что на территории агрессора вполне может быть еще другие "паутинки", которые ждут своего часа.

Карл Розандер, соучредитель Nordic Air Defence, в свою очередь отметил, что дроны могут оставаться "спящими" на вражеской территории и быть активированными в самый уязвимый момент.