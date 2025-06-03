Українська операція "Павутина" вивела тактику дронових атак на новий рівень. Джеймс Паттон Роджерс, директор Інституту технологічної політики Корнелла, каже, що це "вікно у майбутню війну", передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Це може бути не останній "сюрприз" для росіян

Особливістю цієї операції стало те, що вона була зосереджена на мінімізації шляху до цілі. Дрони запускалися вже безпосередньо з території Росії, в обхід її систем ППО.

Отже, українські спецслужби показали, що навіть у глибокому тилу на території країни-агресорки може бути небезпечно. Наразі невідомо, як саме СБУ вдалося переправити FPV-дрони до Росії. Втім, очевидним є те, що російська логістика дуже вразлива.

Паттон Роджерс не виключає, що на території агресора цілком може бути ще інші "павутинки", які чекають свого часу.

Карл Розандер, співзасновник Nordic Air Defence, своєю чергою зазначив, що дрони можуть залишатися "сплячими" на ворожій території та бути активованими в найвразливіший момент.