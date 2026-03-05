Укр Рус
Геополитика Ближний Восток "Шахед" прилетел не из Ирана: неожиданная деталь об атаке на базу Британии в Кипре
5 марта, 12:48
"Шахед" прилетел не из Ирана: неожиданная деталь об атаке на базу Британии в Кипре

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В ночь на 2 марта "Шахед" атаковал авиабазу ВВС Британии в Кипре, среди обломков обнаружили российские комплектующие.
  • Минобороны Британии заявило, что дрон не был запущен из Ирана, но не уточнило откуда именно.

Вечером 1 марта "Шахед" попал по территории авиабазы ВВС Британии в Кипре. По данным СМИ, среди обломков беспилотника обнаружили российские комплектующие.

Речь идет о антенне спутниковой навигации CRPA "Комета/Комета-М". Она помогает дронам и ракетам точнее держать курс даже во время активной работы средств радиоэлектронной борьбы.

Откуда британскую авиабазу на Кипре атаковал "Шахед"?

Теперь выяснилась еще одна интересная деталь. Минобороны Британии заявило: беспилотник, похожий на "Шахед", который атаковал базу Акротири, был запущен не из Ирана.

Откуда именно и кто запустил дрон в ведомстве не уточнили.

Напомним, что ранее в британском МИД ранее рассказали детали атаки на авиабазу. Там уточнил, что иранский беспилотник ударил по взлетно-посадочной полосе аэродрома Акротири, где расположена база Королевских ВВС Британии. После этого вокруг базы были усилены меры безопасности. В минобороны отметили, что вертолеты Wildcat Королевских ВМС, вооруженные ракетами Martlet, способными уничтожать воздушные угрозы, прибудут на Кипр в ближайшие дни.

К слову, ни Великобритания, ни официальные органы Кипра пока не подтвердили наличие антенны "Комета-М" в дроне, который направили на авиабазу.

Что известно о вовлеченности Британии в операцию США против Ирана?

  • Великобритания не участвует в операции США и Израиля против Ирана. Однако Лондон позволил Вашингтону использовать свои военные базы в странах Ближнего Востока для атак против Ирана.

  • Известно, что премьер страны Кир Стармер сначала отказался предоставить британские базы для американских операций. Это разозлило Дональда Трампа, и он критиковал Стармера прямо во время публичной встречи с канцлером Германии.

  • Ранее Франция, Великобритания и Германия издали совместное заявление, в котором пригрозили военным ответом Ирану в случае, если он продолжит атаковать их базы.