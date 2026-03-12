Иран атаковал нефтяные танкеры у берегов Ирака: работа портов остановлена

У побережья Ирака прогремели взрывы на трех нефтяных танкерах, что привело к гибели человека и эвакуации экипажей. После атаки власти страны временно приостановили работу нефтяных портов.

Известно, что атаку осуществили дроны. Об этом пишет Reuters и Shafaq News.

Что известно об атаке?

У побережья Ирака были атакованы три нефтяных танкера, после чего власти страны приостановили работу нефтяных портов. Инцидент произошел вблизи порта Басра на юге страны.

По информации СМИ, два иностранных танкера подверглись ударам беспилотников. Генеральный директор Иракской портовой компании сообщил CNN, что из двух судов удалось спасти 38 членов экипажа, однако по меньшей мере один человек погиб.

У берегов Ирака атаковали нефтяные танкеры: смотрите видео

Еще один танкер был взорван заминированным катером. Кроме этого, беспилотники атаковали иракское нефтяное месторождение "Меджнун".

Известно, что Иран взял на себя ответственность за атаку. По сообщению государственного телевидения IRIB, подводный дрон взорвал два нефтяных танкера в Персидском заливе.

Обратите внимание! После инцидента генеральный директор Генеральной компании портов Ирака Фархан аль-Фартуси заявил, что работа нефтяных портов страны временно приостановлена. Это может повлиять на поставки нефти из региона.

Какие могут быть последствия, если поставки нефти с Ближнего Востока прекратятся?