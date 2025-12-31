Была ли атака БПЛА на Путина: у президента Макрона ответили

29 декабря Кремль заявил, что Украина якобы пыталась убить Владимира Путина, запустив по его резиденции на Валдае несколько десятков дронов. В Киеве обвинения агрессора отрицают.

Российские пропагадисты визжат о нападении на Путина, а официальные чиновники говорят, что план мести Киеву уже готов. Сам российский диктатор поспешил пожаловаться Дональду Трампу, что, мол, его дом атаковали украинцы, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Что во Франции думают об "атаке на Валдай"?

У президента Макрона считают, что нет никаких убедительных доказательств того, что атака на резиденцию Путина в Новгородской области вообще была.

Париж сверил информацию с партнерами, и вывод оказался тот же – атака на Валдай – это фейк.

У Макрона обратили также внимание на то, что сами российские чиновники делают заявления по поводу "нападения" на резиденцию, которые взаимоисключают друг друга.

Так, первым об атаке на Валдай сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, "штурмовать" резиденцию Путина летел аж 91 дрон. Между тем в утреннем отчете российского минобороны за 29 декабря говорилось о том, что Новгородскую область атаковали только 18 беспилотников. Позже губернатор области Александр Дронов уточнил, что всего над регионом сбили 41 дрон. Заявления минобороны и министра Лаврова не совпадают, что свидетельствует о сознательной лжи россиян.