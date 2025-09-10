Укр Рус
Геополитика Европа Это было не случайное событие, Сикорский прокомментировал атаку дронов по Польше
10 сентября, 21:46
4

Это было не случайное событие, Сикорский прокомментировал атаку дронов по Польше

Дарья Смородская
Основні тези
  • В Польше зафиксировано вторжение беспилотников в воздушное пространство, что рассматривается как преднамеренное нападение на территорию НАТО и ЕС.
  • Власти Польши планируют консультации с представителями ЕС и Украины по инциденту, а также передали информацию об атаке государственному секретарю США.

В Польше видят, что атака дронами по нескольким воеводствам была не случайной. Попадание БпЛА в воздушное пространство страны фиксировалось и раньше, но сейчас ситуация другая.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра МИД Польши Радослава Сикорского, которого цитирует Barron`s.

Что сказал Сикорский об атаке "Шахедов" по территории Польши?

Радослав Сикорский отметил, что такое количество беспилотников не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому такое вторжение "не было случайным событием".

Мы не сомневаемся, что это не было случайным событием. Мы имеем дело с беспрецедентным случаем нападения не только на территорию Польши, но и на территорию НАТО и Европейского Союза, 
– отметил министр.

Он добавил, что обычно, когда в страну попадает 2-3 дрона, это может быть технической неисправностью. Но 19 нарушений воздушного пространства просто невозможно назвать случайными.

Из-за атаки дронов польский МИД вызвал временно поверенного в делах посольства России. Ему вручили ноту протеста. Варшава собирается провести широкие консультации, к которым присоединится украинская сторона и представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кайя Каллас. Информацию об атаке также передали государственному секретарю США Марко Рубио.

Стоит отметить! Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу рассказал, что Польша, вероятно, была не готова к угрозе со стороны России, а потому сбила только 4 из 19 БпЛА.

Что известно о вторжении БпЛА на территорию Польши?

  • Ночью 10 сентября Вооруженные силы Польши официально заявили, что воздушное пространство страны неоднократно нарушили беспилотники. Истребителями дроны удалось сбить. Опасность из-за атаки существовала для Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводства.

  • Позже атаку подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. БпЛА попал в жилой дом в селе Люблинского воеводства. Была повреждена крыша здания и припаркованный автомобиль.

  • В стране нашли остатки 15 дронов и одной ракеты неизвестного происхождения. Однако происхождение последнего вооружения неизвестно.

  • Президент Украины Владимир Зеленский также считает, что многие факторы говорят, что атака Польши дронами была неслучайной. По его словам, Украина готова помочь Польше построить систему оповещения и защиты от возможной угрозы со стороны России, в частности по изготовлению дронов-перехватчиков.

  • Российское минобороны отчиталось об атаке дронов на Украину, добавив, что не планировали поражать объекты на территории Польши.