В Польше видят, что атака дронами по нескольким воеводствам была не случайной. Попадание БпЛА в воздушное пространство страны фиксировалось и раньше, но сейчас ситуация другая.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова министра МИД Польши Радослава Сикорского, которого цитирует Barron`s.

Что сказал Сикорский об атаке "Шахедов" по территории Польши?

Радослав Сикорский отметил, что такое количество беспилотников не могло просто сбиться с пути и случайно попасть в Польшу. А потому такое вторжение "не было случайным событием".

Мы не сомневаемся, что это не было случайным событием. Мы имеем дело с беспрецедентным случаем нападения не только на территорию Польши, но и на территорию НАТО и Европейского Союза,

– отметил министр.

Он добавил, что обычно, когда в страну попадает 2-3 дрона, это может быть технической неисправностью. Но 19 нарушений воздушного пространства просто невозможно назвать случайными.

Из-за атаки дронов польский МИД вызвал временно поверенного в делах посольства России. Ему вручили ноту протеста. Варшава собирается провести широкие консультации, к которым присоединится украинская сторона и представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кайя Каллас. Информацию об атаке также передали государственному секретарю США Марко Рубио.

Стоит отметить! Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу рассказал, что Польша, вероятно, была не готова к угрозе со стороны России, а потому сбила только 4 из 19 БпЛА. Почему Польше было невыгодно сбивать беспилотники истребителями – читайте в нашем материале.

Что известно о вторжении БпЛА на территорию Польши?