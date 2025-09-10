У Польщі вбачають, що атака дронами по кількох воєводствах була не випадковою. Потрапляння БпЛА в повітряний простір країни фіксувалося й раніше, але зараз ситуація інша.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра МЗС Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Barron`s.

Що сказав Сікорський про атаку "Шахедів" по території Польщі?

Радослав Сікорський зауважив, що така кількість безпілотників не могла просто збитися зі шляху й випадково потрапити до Польщі. А тому таке вторгення "не було випадковою подією".

Ми не сумніваємося, що це не була випадкова подія. Ми маємо справу з безпрецедентним випадком нападу не тільки на територію Польщі, а й на територію НАТО та Європейського Союзу,

– зазначив міністр.

Він додав, що звично, коли до країни потрапляє 2-3 дрони, це може бути технічною несправністю. Але 19 порушень повітряного простору просто неможливо назвати випадковими.

Через атаку дронів польське МЗС викликало тимчасово повіреного у справах посольства Росії. Йому вручили ноту протесту. Варшава збирається провести широкі консультації, до яких долучиться українська сторона та представниця ЄС із зовнішніх відносин та безпекової політики Кайя Каллас. Інформацію про атаку також передали державному секретарю США Марко Рубіо.

Варто зазначити! Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу розповів, що Польща, ймовірно, була не готова до загрози з боку Росії, а тому збила лише 4 з 19 БпЛА. Чому Польщі було невигідно збивати безпілотники винищувачами – читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про вторгнення БпЛА на територію Польщі?