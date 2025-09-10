Це була не випадкова подія, – Сікорський прокоментував атаку дронів по Польщі
- У Польщі зафіксовано вторгнення безпілотників у повітряний простір, що розглядається як навмисний напад на територію НАТО та ЄС.
- Влада Польщі планує консультації з представниками ЄС та України щодо інциденту, а також передала інформацію про атаку державному секретарю США.
У Польщі вбачають, що атака дронами по кількох воєводствах була не випадковою. Потрапляння БпЛА в повітряний простір країни фіксувалося й раніше, але зараз ситуація інша.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова міністра МЗС Польщі Радослава Сікорського, якого цитує Barron`s.
Дивіться також Тактика салямі: як Путін випробовує Захід, атакуючи дронами Польщу, – Sky News
Що сказав Сікорський про атаку "Шахедів" по території Польщі?
Радослав Сікорський зауважив, що така кількість безпілотників не могла просто збитися зі шляху й випадково потрапити до Польщі. А тому таке вторгення "не було випадковою подією".
Ми не сумніваємося, що це не була випадкова подія. Ми маємо справу з безпрецедентним випадком нападу не тільки на територію Польщі, а й на територію НАТО та Європейського Союзу,
– зазначив міністр.
Він додав, що звично, коли до країни потрапляє 2-3 дрони, це може бути технічною несправністю. Але 19 порушень повітряного простору просто неможливо назвати випадковими.
Через атаку дронів польське МЗС викликало тимчасово повіреного у справах посольства Росії. Йому вручили ноту протесту. Варшава збирається провести широкі консультації, до яких долучиться українська сторона та представниця ЄС із зовнішніх відносин та безпекової політики Кайя Каллас. Інформацію про атаку також передали державному секретарю США Марко Рубіо.
Варто зазначити! Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу розповів, що Польща, ймовірно, була не готова до загрози з боку Росії, а тому збила лише 4 з 19 БпЛА. Чому Польщі було невигідно збивати безпілотники винищувачами – читайте в нашому матеріалі.
Що відомо про вторгнення БпЛА на територію Польщі?
Вночі 10 вересня Збройні сили Польщі офіційно заявили, що повітряний простір країни неодноразово порушили безпілотники. Винищувачами дрони вдалося збити. Небезпека через атаку існувала для Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводства.
Пізніше атаку підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. БпЛА влучив у житловий будинок у селі Люблінського воєводства. Було пошкоджено дах будівлі та припаркований автомобіль.
У країні знайшли залишки 15 дронів та однієї ракети невідомого походження. Однак походження останнього озброєння невідоме.
Президент України Володимир Зеленський також вважає, що багато факторів говорять, що атака Польщі дронами була невипадковою. За його словами, Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему оповіщення та захисту від можливої загрози з боку Росії, зокрема щодо виготовлення дронів-перехоплювачів.
Російське міноборони прозвітувало про атаку дронів на Україну, додавши, що не планували вражати об’єкти на території Польщі.