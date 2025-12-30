"Ничего нового": МИД Литвы прокомментировал заявления об атаке на резиденцию Путина

Литва резко отреагировала на заявления России о якобы атаке на резиденцию Путина. В МИД их назвали очередной информационной провокацией.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

Как Литва прокомментировала заявления Москвы?

В понедельник, 29 декабря, МИД Литвы резко раскритиковало заявления Москвы о якобы атаке Украины на резиденцию президента Путина.

В Вильнюсе убеждены, что это "операция под чужим флагом", которая служит основой для оправдания новых ударов по Украине и пытается сорвать международные договоренности. Литовские дипломаты отметили, что подобные сценарии Кремль уже использовал ранее.

Ничего нового. Мы помним неудачную "атаку беспилотников" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массированную атаку на Киев, он имеет целью саботировать достижения, согласованные вчера в Мар-а-Лаго,

– заявили в МИД.

Россия сделала заявление о якобы атаке БпЛА: что известно?