"Заставила украинцев двигаться": Орбан заявил, что венгерская группа по проверке "Дружбы" имеет успехи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что визит венгерских чиновников в Украину, которые прибыли якобы для проверки повреждений на нефтепроводе "Дружба", дал результат и "заставил украинцев двигаться".

Об этом он написал в Facebook в субботу, 14 марта.

Смотрите также Член венгерской делегации не захотел ехать в Украину, потому что испугался мобилизации

Что заявил Орбан об успехах венгерской делегации в Украине?

Орбан также опубликовал отрывок разговора с руководителем делегации – государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком.

Чепек рассказал, что для него ночь была "довольно сложной", имея в виду массированную атаку России на Киев и Киевскую область. Говоря о поездке венгерской делегации в Украину, он отметил, что определенные результаты уже есть, хотя доступа непосредственно к нефтепроводу представители Венгрии не получили.

Их разговор состоялся именно тогда, когда в Киеве начинался брифинг компании "Нафтогаз" и Министерства иностранных дел о последствиях российских ударов по инфраструктуре "Дружбы". Чепек уточнил, что его делегация не присутствовала на этой встрече, поскольку участие в ней принимали только послы. По его словам, Венгрию представлял посол в Киеве Антал Хайзер.

В результате сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы,

– отметил Чепек.

В ответ Орбан заявил, что венгерская делегация своими действиями "заставила украинцев двигаться".

Что венгерская делегация делает в Украине?