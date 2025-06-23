Как далеко могут зайти США, чтобы ликвидировать угрозу в Иране

Если нынешняя власть в Иране не изменится, США и Израиль могут пойти на радикальные шаги для реализации своих планов. В таком случае их действия могут быть очень решительными и масштабными.

Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала рассказал, что США и Израиль делают ставку на смену режима аятолл. Задача Израиля и США – устранить угрозу, и сделать это они могут разными способами.

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Куда США и Израиль могут нанести еще удары

Вероятно, если режим аятолл не будет изменен, то в первую очередь будет действовать Израиль.

Например, он может нанести удар по острову в Персидском заливе, через который осуществляется экспорт большей части иранской нефти. Они также могут начать разрушать гражданскую инфраструктуру, чтобы вызвать хаос в Иране,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что если власть в Иране не изменится – например, если не придет сын шаха Реза Пахлави, который сейчас активно позиционирует себя как альтернатива режиму – тогда Иран постепенно доведут до состояния, в котором сейчас находятся Ирак или Сирия. То есть – к раздробленной стране, которая не сможет представлять угрозу ни региону, ни США, в частности в зоне Персидского залива.

Относительно переговорной позиции – обратите внимание на интересное совпадение: бомбардировки начались сразу после того, как на арену вышли так называемые "добрые полицейские" в новом составе – европейцы,

– сказал Загородний.

Он добавил, что во время переговоров в Женеве 20 июня Ирану предложили такую схему: если он хочет мирный атом, то это должно быть под контролем международного консорциума, который будет регулировать все процессы. В то же время Иран должен прекратить всю военную ядерную программу и выполнить ряд других требований. Аятоллы отказались. А уже через 10 часов после этого США начали бомбардировку.