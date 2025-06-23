Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу розповів, що США та Ізраїль роблять ставку на зміну режиму аятол. Завдання Ізраїлю та США – усунути загрозу, і зробити це вони можуть різними способами.

Дивіться також "Тепер Путін так впливатиме на Трампа": як ситуація на Близькому Сході позначиться на Україні

Куди США і Ізраїль можуть завдати ще ударів

Ймовірно, якщо режим аятол не буде змінено, то в першу чергу діятиме Ізраїль.

Наприклад, він може завдати удару по острову в Перській затоці, через який здійснюється експорт більшої частини іранської нафти. Вони також можуть почати руйнувати цивільну інфраструктуру, щоб спричинити хаос в Ірані,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що якщо влада в Ірані не зміниться – наприклад, якщо не прийде син шаха Реза Пахлаві, який зараз активно позиціонує себе як альтернатива режиму – тоді Іран поступово доведуть до стану, у якому зараз перебувають Ірак чи Сирія. Тобто – до роздробленої країни, яка не зможе становити загрозу ні регіону, ні США, зокрема у зоні Перської затоки.

Щодо переговорної позиції – зверніть увагу на цікаве співпадіння: бомбардування почалися одразу після того, як на арену вийшли так звані "добрі поліцейські" у новому складі – європейці,

– сказав Загородній.

Він додав, що під час переговорів у Женеві 20 червня Ірану запропонували таку схему: якщо він хоче мирний атом, то це має бути під контролем міжнародного консорціуму, який регулюватиме всі процеси. Водночас Іран мусить припинити всю військову ядерну програму та виконати низку інших вимог. Аятоли відмовилися. А вже через 10 годин після цього США почали бомбардування.