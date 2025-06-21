Проте Іран продовжує дотримуватися своєї позиції і відновить "дипломатичні заходи" щодо своєї ядерної програми тільки після припинення атак з боку Ізраїлю. Ізраїльський політолог, підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів 24 Каналу, які наслідки зустрічі європейських головних дипломатів з представником Ірану.

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Іран перебуває в глухому куті

Зайден відзначив, що Іран має продовжувати наполягати на тому, що не готовий сісти за стіл переговорів, поки Ізраїль продовжує завдавати по ньому удари.

Якщо Тегеран відповість, що буде домовлятися, поки ми завдаємо удари, це буде фактично капітуляція та визнання своєї поразки через військовий тиск Ізраїля,

– наголосив підполковник запасу армії ЦАХАЛ.

На сьогодні Іран перебуває в глухому куті, тому що, за його словами, чим більше часу минає, тим менше балістичних ракет, пускових установок у нього залишається. Адже Ізраїль з кожним днем знищує їх все більше.

Нагадаю, що вже майже напевно половина повітряного простору над Іраном перебуває у повному опануванні ізраїльських Повітряних сил. А на решті території, де ще існує ППО, не було жодного повітряного бою,

– підкреслив він.

Тому питання часу, коли у Ірану не залишиться балістичних ракет і на його території будуть знищені всі цілі. Тоді Ізраїлю не буде сенсу продовжувати атаки, тому що він досягне свого.

Також Еммануель Макрон розповів, що під час зустрічі в Женеві главі МЗС Ірану була передана пропозиція щодо переговорів, що має чотири пункти, щодо обмеження іранської ядерної програми.

Зверніть увагу! В дипломатичній та технічній пропозиції щодо переговорів, яку надали європейські головні дипломати представнику Ірану йдеться про: повне припинення збагачення урану та відновлення роботи МАГАТЕ на всіх іранських ядерних об'єктах; нагляд за балістичною програмою Ірану; припинення фінансування Іраном терористичних угруповань в регіоні; звільнення усіх заручників – іноземців, які були ув'язнені Тегераном.

Іранці можуть підписати цей документ, однак як Макрон буде перевіряти, що Іран більше не фінансує терористичної організації? Також перевірити виконання угоди щодо ядерної програми буде неможливо,

– сказав Аріє Зайден.

Потрібно, на його думку, дивитися не на те, що зазначено в договорі, а на те, чи можливо це контролювати. І наступний крок – чи дає такий договір легітимацію на військові дії, кінетичний удар, якщо не будуть виконані обов'язки щодо угоди

Якщо ж, за словами політолога, договір буде складений у такий спосіб та іранці його підпишуть, тоді він, дійсно, принесе зміни. Проте наразі це тільки папір.