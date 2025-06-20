Відповідну заяву у п'ятницю, 20 червня, зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі після переговорів з європейськими візаві в Женеві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AFP.

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Що заявили в Ірані

Тегеран нібито підтримує продовження переговорів з Великою Британією, Францією, Німеччиною та Європейським Союзом і висловлює готовність до нових зустрічей у найближчому майбутньому.

Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресія (Ізраїлю – 24 Канал) буде припинена, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини,

– заявив Аракчі.

Нагадаємо, Дональд Трамп дав Ірану 2 тижні, аби погодитися на позбавлення права володіння ядерною зброєю. Однак американський лідер не уточнив, якими будуть наслідки, якщо Тегеран не дотримається дедлайну. Також невідомо, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.